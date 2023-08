Super Mario Bros. Wonder: Direct monografico annunciato

Giovedì 31 agosto 2023, alle ore 16:00, Nintendo trasmetterà un Direct monografico dedicato a Super Mario Bros. Wonder. Si chiamerà semplicemente Super Mario Bros. Wonder e svelerà tutti i dettagli di questo attesissimo ritorno di Mario ai platform 2D.

Il Super Mario Bros. Wonder Direct durerà circa 15 minuti e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Nintendo Direct e sui canali YouTube della compagnia. Come sempre in questi casi, potrete seguire l'evento insieme a noi, sul nostro canale Twitch, dove commenteremo in tempo reale tutti gli annunci.

Cosa attenderci dal Super Mario Bros. Wonder Direct? Molto, in realtà, considerando che il gioco è stato mostrato finora soltanto con un video di presentazione. Immaginiamo che le domande dei fan saranno moltissime, considerando anche come è stato accolto l'annuncio dello stesso.