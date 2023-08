Paranoid: un video mostra il gameplay di questo violentissimo gioco horror

Paranoid è il nuovo gioco di Madmind Studio, in uscita o ottobre 2023. Si tratta di un violentissimo horror psicologico, in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5, di cui possiamo vedere dodici minuti di gameplay in video, pubblicati in occasione della Gamescom 2023. Naturalmente non sono adatti a tutti.

Come potete vedere, il filmato mostra il protagonista addentrarsi nelle fogne e affrontare diversi nemici, tra vecchie non proprio in buona salute, scale inondate di sangue e quant'altro. In linea di massima sembra un progetto in linea con gli altri giochi di Madmind Studios per temi e contenuti, anche se apparentemente meno esagerato e più meditato rispetto ad Agony e Succubus (non si può mai dire, comunque).