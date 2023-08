Front Mission 2 Remake: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Forever Entertainemnt ha annunciato la nuova data di uscita di Front Mission 2 Remake. Sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 5 ottobre 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player sottostante.

In precedenza la pubblicazione del gioco era programmata per il mese di giugno, ma il publisher era stato costretto a posticiparla a data da destinarsi per dare modo agli sviluppatori di apportare gli ultimi ritocchi a questo rifacimento.