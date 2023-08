NBA 2K24, tutte le novità della modalità MyTEAM

Nel percorso di avvicinamento all'8 settembre, giorno in cui NBA 2K24 arriverà su PC e console, 2K Sports ha svelato oggi tutte le nuove funzionalità in arrivo per la modalità MyTEAM di NBA 2K24. Si tratta del "FUT di NBA 2K", ovvero quella modalità nella quale bisogna costruire una squadra di stelle NBA, non importa che siano del passato e del presente del gioco, rappresentate in questo caso da vere e proprie carte. Le novità di quest'anno avvicinano ulteriormente la simulazione di basket a EA Sports FC, grazie all'introduzione del mercato dei giocatori, al cross play e all'esperienza condivisa tra le diverse modalità.

"Essendo una delle modalità più giocate della serie, innoviamo MyTEAM ogni anno collaborando con la nostra comunità per offrire una delle "modalità con le carte" più complete del settore", ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts. "Le novità di quest'anno, come il nuovo Mercato dei Giocatori, l'aumento dei tassi di guadagno MTP e la revisione del sistema XP, sono tutte richieste da tempo e non vediamo che i fan le sperimentino".

I punti salienti degli aggiornamenti di NBA 2K24 MyTEAM di quest'anno includono:

Aggiornamenti MTP : Le percentuali di guadagno MTP per tutte le modalità di gioco sono state notevolmente migliorate, così da dare più risorsa a chi gioca ad una sola modalità come MyTEAM.

: Le percentuali di guadagno MTP per tutte le modalità di gioco sono state notevolmente migliorate, così da dare più risorsa a chi gioca ad una sola modalità come MyTEAM. Salary Cap : Questa nuova modalità multigiocatore è organizzata in tre turni di due settimane per ogni stagione. Ogni turno ha una propria classifica, un limite di stipendio prefissato per spignere i giocatori a usare nuove carte e, ovviamente, premi.

: Questa nuova modalità multigiocatore è organizzata in tre turni di due settimane per ogni stagione. Ogni turno ha una propria classifica, un limite di stipendio prefissato per spignere i giocatori a usare nuove carte e, ovviamente, premi. Mercato dei nuovi giocatori : In NBA 2K24 le carte dei giocatori possono essere sia trovate nei classici pacchetti sia acquistate direttamente dal nuovo Mercato dei Giocatori utilizzando VC o MTP, un modo decisamente più diretto per personalizzare la squadra. Il Mercato dei giocatori sostituisce la Casa d'Aste.

: In NBA 2K24 le carte dei giocatori possono essere sia trovate nei classici pacchetti sia acquistate direttamente dal nuovo Mercato dei Giocatori utilizzando VC o MTP, un modo decisamente più diretto per personalizzare la squadra. Il Mercato dei giocatori sostituisce la Casa d'Aste. Modifiche chiave al Mercato dei pacchetti : La nuova versione del Mercato dei Pacchetti non solo migliorerà le probabilità di ottenere carte giocatore rare, ma offrirà molti più pacchetti con carte rare garantite.

: La nuova versione del Mercato dei Pacchetti non solo migliorerà le probabilità di ottenere carte giocatore rare, ma offrirà molti più pacchetti con carte rare garantite. Revisione del sistema XP : In NBA 2K24 la progressione del livello di esperienza della stagione è ora condivisa tra MyCAREER e MyTEAM, il che significa che sarà molto più semplice e veloce salire d'esperienza. Che si vinca o si perda, ogni partita completata farà guadagnare al giocatore punti.

: In NBA 2K24 la progressione del livello di esperienza della stagione è ora condivisa tra MyCAREER e MyTEAM, il che significa che sarà molto più semplice e veloce salire d'esperienza. Che si vinca o si perda, ogni partita completata farà guadagnare al giocatore punti. Crossplay : Per la prima volta, i giocatori PlayStation 5 e Xbox Serie X|S potranno competere l'uno contro l'altro o fare squadra in Triple Threat Online: Co-Op. Oltre a giocare con gli amici, questo significa che le code e i tempi di matchmaking saranno più brevi per tutte le modalità multigiocatore MyTEAM.

: Per la prima volta, i giocatori PlayStation 5 e Xbox Serie X|S potranno competere l'uno contro l'altro o fare squadra in Triple Threat Online: Co-Op. Oltre a giocare con gli amici, questo significa che le code e i tempi di matchmaking saranno più brevi per tutte le modalità multigiocatore MyTEAM. Carte allenatore: Le carte allenatore in MyTEAM saranno caratterizzate dai nuovi Potenziamenti Allenatore che potranno essere attivati in determinate situazioni di gioco.

I progressi compiuti dai giocatori nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One di NBA 2K24 saranno trasferiti alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S in base la famiglia di console.

L'edizione di quest'anno di NBA 2K è dedicata alla memoria di Kobe Bryant. Per raccontare al meglio la sua carriera, 2K Sports ha deciso di creare la modalità Mamba Moments, qui vi abbiamo raccontato in cosa consiste.