Fate/Samurai Remnant, pubblicato il terzo trailer di gioco, in attesa del Tokyo Game Show 2023

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Omega Force, insieme a TYPE-MOON e Aniplex, hanno pubblicato un nuovo trailer per il gioco di ruolo d'azione Fate/Samurai Remnant, in cui i giocatori vengono introdotti alla vita per le strade di Edo e apprendono nuovi dettagli sulla storia. Ci viene ricordato anche che il gioco sarà al Tokyo Game Show 2023.

Il filmato è accompagnato dal tema musicale principale del gioco, "Zanya Gensou feat. LICCA / Spiral Ladder". Il comunicato stampa ci ricorda inoltre che Fate/Samurai Remnant è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Windows PC. Il lancio è previsto per il 29 settembre 2023.