Goodbye Volcano High: vediamo il trailer di lancio di questa esclusiva console PlayStation

Lo studio di sviluppo KO_OP ha pubblicato il trailer di lancio di Goodbye Volcano High per ricordarci che è finalmente disponibile. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'esclusiva console PlayStation, presente addirittura nella line up di presentazione di PS5, uscita dai radar per qualche anno.

Goodbye Volcano High è giocabile su PC, PS5 e PS4. Racconta la storia di Fang e del suo ultimo anno di scuola superiore. Tra musica e apocalissi imminenti, riusciremo ad appassionarci alle vicende di questi giovani dinosauri queer antropomorfi?