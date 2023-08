Hero of the Kingdom 2 gratis su GOG per i saldi autunnali

C'è un nuovo gioco gratis su GOG, per promuovere i saldi autunnali del negozio. Si tratta di Hero of the Kingdom 2, un gioco di ruolo indipendente davvero ben fatto, per quanto semplice. L'obiettivo del gioco è salvare nostra sorella, rapita da una banda di pirati decisamente aggressiva. Portata in una terra sconosciuta, dovremo affrontare un lunghissimo viaggio per raggiungerla.

Le caratteristiche principali di Hero of the Kingdom 2 ci dicono:

Esplora un paese meraviglioso e salpa per isole lontane.

Aiuta gli abitanti e completa numerose ed avvincenti missioni.

Apprendi abilità come la pesca, la caccia, la raccolta.

Trova centinaia di oggetti nascosti utili.

Ottieni fino a 48 trofei.

Per riscattarlo dovete andare sulla pagina principale di GOG, cercare il banner con il gioco e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account. Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco, perché verreste rimandati a quella principale.