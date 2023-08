Game Pass e PlayStation Plus offrono meno soldi, alcuni editori di giochi indie in difficoltà

I principali servizi in abbonamento dell'industria dei videogiochi, Game Pass di Microsoft e PlayStation Plus di Sony, hanno iniziato a offrire meno soldi agli editori indipendenti per avere i loro titoli sul servizio, mettendone in difficoltà alcuni. A essere stati colpiti sono stati in particolare Devolver Digital, il cui valore delle azioni è calato del 92% dal picco raggiunto a gennaio 2022, e TinyBuild, che ha perso il 95%.

Un mercato instabile?

Devolver meno colpita, ma comunque sotto pressione

Stando a Patrick O'Donnell, analista di Goodbody, gli assegni di Sony e Microsoft "non sono più grossi com'erano prima. E questo è un problema se ti sei focalizzato su quel lato del mercato."

Secondo O'Donnel, "TinyBuild tra tutte era la più esposta. Anche Devolver era esposta, ma non allo stesso modo."

Il calo di Devolver è stato causato in parte dalla decisione di rinviare il lancio di molti titoli chiave all'anno prossimo, probabilmente per evitare di scontrarsi con i molti giochi di primo piano lanciati quest'anno da altri editori. Comunque sia il confronto tra il 2022 e il 2023 della compagnia è stato inclemente, considerando gli ottimi risultati fatti l'anno scorso da Cult of the Lamb. Il target dei ricavi per il 2023 era di 115-120 milioni di dollari, ma è stato ridotto a 90 milioni. Le ragioni di Devolver per i rinvii sono valide, ma gli investitori non hanno gradito, almeno sul breve periodo.

Nonostante ciò, secondo O'Donnel Devolver Digital dovrebbe risollevarsi senza grossi problemi, perché ha tutte le potenzialità per farlo, considerando la qualità media dei suoi giochi e i suoi trascorsi. In particolare il seguito di Human: Fall Flat, in arrivo nel 2024, potrebbe darle una spinta decisiva."

TinyBuild, invece, desta più preoccupazioni, per via delle pessime performance di Hello Neighbor 2. Il primo capitolo aveva fatto molto bene e si pensava che fosse l'inizio di una serie di successo, ma le vendite del seguito sono state deludenti. Inoltre la compagnia ha subito un downgrade dell'80%, con l'ingresso nella compagnia di un nuovo CFO, senza esperienza da CFO, che non è piaciuto agli investitori.

L'unica sponda sembra sia arrivata da Punch Club 2, che ha fatto ottimi numeri, comunque non sufficienti a ribaltare la situazione.

In ultima analisi, per O'Donnel, entrambe le compagnie sono in condizioni tali da poter essere prede per acquisizioni. Entrambe hanno avuto investimenti dalla cinese NetEase, e Devolver ha ricevuto soldi anche da Sony. Questi investitori, già nelle compagnie, potrebbero acquisirle togliendole dal mercato. Molti si aspettano che sia questo il destino di TinyBuild, che di suo ha già perso la maggior parte degli investimenti principali.