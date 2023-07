Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, annunciata la collaborazione con Fast & Furios

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged arriva nei negozi il 19 ottobre

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged è il nuovo capitolo della serie racing arcade di Milestone basata sulle celebre macchinine della Mattel. Nel seguito troveremo oltre 130 veicoli, inclusi per la prima volta anche moto e ATV, nuove ambientazioni e novità sul fronte del gameplay, come le abilità schivata e salto che i giocatori potranno sfruttare per avere la meglio sugli avversari.

Anche la carriera è stata potenziata con l'introduzione di una storia incentrata su quattro protagonisti differenti ed è stato aggiunto un editor dei tracciati, che poi sarà possibile salvare e condividere con altri utenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged sarà disponibile a partire dal 19 ottobre 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.