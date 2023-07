Super Smash Bros., Sakurai incerto sul futuro: 'nessuno può prendere le redini della serie'

Masahiro Sakurai, l'ex director della serie Super Smash Bros. a quanto pare è dubbioso sul futuro della serie, in quanto crede che allo stato attuale nessuno sia in grado di prenderne le redini al suo posto e realizzare un nuovo gioco.

In breve questo è quanto ha detto nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, "Masahiro Sakurai on Creating Games", incentrato sulla genesi di Super Smash Bros. Brawl e del team di sviluppo che lo ha realizzato.

"La domanda è: cosa succederà la prossima volta? Intendo qualsiasi cosa venga dopo Smash Bros. Ultimate", ha detto Sakurai. "Un'opzione sarebbe quella di separare la serie stessa dal creatore originale. Ma per ora, almeno, non riesco a immaginare un titolo di Smash Bros. senza di me."

"Potreste pensare che sia una posizione naturale per una persona che ricopre il mio ruolo, ma io lo dico parlando obiettivamente. La penso come il presidente Iwata quando abbiamo formato il team per Smash Bros. Brawl. Al momento, non abbiamo qualcuno che possa semplicemente prendere le redini del gioco".

"Smash Bros. è un titolo enorme e importante per Nintendo, quindi è lecito pensare che prima o poi ce ne sarà un altro, ma ci vorrà un po' di lavoro per capire esattamente come farlo", ha aggiunto. "Da parte mia, vorrei continuare a lavorare con Nintendo in qualsiasi modo sia possibile".