Sony sembra puntare a crescita 'inorganica': acquisizioni di publisher e grossi team in arrivo?

Sony ha pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di un manager specializzato in "Corporate Strategy & Development-Integration and Acceleration", ovvero una figura in grado di applicare nuove strategia di crescita per la compagnia, ma c'è un particolare che fa pensare al fatto che Sony stia guardando a possibili acquisizioni "inorganiche" di grosso calibro, come interi publisher o grossi team.

Il termine si ritrova infatti proprio nella descrizione più dettagliata del ruolo in questione, che specifica come questo debba prendere in considerazione "opportunità di crescita inorganica". Sebbene possa sembrare una sorta di scherzo sul classico termine utilizzato da Sony e dai suoi sostenitori per descrivere il modo utilizzato dalla compagnia di fare acquisizioni, si tratta proprio di una definizione utilizzata in maniera ufficiale dal produttore nipponico.