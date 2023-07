Sea of Stars è entrato in fase gold: nessun ritardo per l'atteso JRPG in arrivo anche su PS Plus

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre sarà incluso fin dal lancio all'interno del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium .

Per i meno avvezzi al gergo, per "entrare in fase Gold" si intende che lo sviluppo principale di un gioco è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie retail e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo. In pratica parliamo dell'ultimo step che anticipa la pubblicazione, ecco perché salvo imprevisti catastrofici, la data di uscita non subirà ritardi di alcun tipo.

Gli sviluppatori di Sabotage Studios hanno annunciato su Twitter / X che l'atteso Sea of Stars è entrato in fase Gold , il che significa che il gioco arriverà puntuale sugli store digitali il prossimo 29 agosto 2023 .

Un GDR ispirato alle produzioni orientali

Sea of Stars è un gioco di ruolo con combattimenti a turni che si ispira ai classici del genere JRPG e prequel di The Messenger (che invece era un metroidvania). Il gioco racconta la storia di due Children of the Solstice capaci di combinare i poteri del Sole e della Luna per utilizzare la magia dell'Eclisse. Sono loro gli unici in grado di distruggere i mostri creati dal malvagio alchimista conosciuto come il Fleshmancer.

Pur prendendo ispirazione dai JRPG, Sea of Stars prendere le distanze su alcuni elementi classici del genere. Ad esempio, non ci saranno incontri casuali, il grinding non sarà necessario in nessuna occasione e la transizione da esplorazione ai combattimenti sarà istantanea. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Sea of Stars.