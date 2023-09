Like a Dragon: Infinite Wealth, Danny Trejo non appare nel cast della pagina giapponese del gioco

L'attore Danny Trejo non viene mostrato nella pagina ufficiale giapponese di Like a Dragon: Infinite Wealth , mentre appare in quelle internazionali. A segnalarci questa anomalia è stato l'attore e critico videoludico John Kaminari, che in Giappone ha lavorato per molti anni, parla correntemente la lingua e conosce bene i problemi di discriminazione degli occidentali.

Danny Trejo scompare in Giappone

Si tratta sicuramente di una curiosità, ma che consideriamo comunque importante, visto che sottolinea ancora una volta il difficile rapporto del Giappone con la cultura occidentale, tanto da arrivare a escludere un nome celebre solo per non mettere in secondo piano le star locali e, probabilmente, anche per non indispettire qualcuno dei potenziali acquirenti, che potrebbe non vedere di buon occhio la presenza di un attore occidentale accanto agli altri.

Considerate che, stando a quanto ci ha raccontato Kaminari, della presenza di Danny Trejo nel cast non ha parlato praticamente nessuno in Giappone, siti di videogiochi in primis. Naturalmente ciò non va a detrimento del gioco, che continuiamo ad attendere con grande fervore. Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.