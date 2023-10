Microsoft sarebbe al lavoro su due titoli non annunciati, di proprietà intellettuali su licenza

Stando al profilo LinkedIn di Kat Karson, che ha lavorato come Senior Business Development Manager per Microsoft fino a febbraio 2023, la casa di Redmond starebbe lavorando a due titoli non annunciati, di proprietà intellettuali su licenza.

La Karson è una fonte attendibile, considerando che vanta nel suo curriculum Microsoft Flight Simulator 2020, Halo Infinite, Grounded, As Dusk Falls, CrossfireX e Nobody Saves the World.

Oltre ai due titoli di cui sopra, di cui non si sa praticamente niente, la donna ha anche lavorato a "uno gioco ID@Xbox e Game Pass non ancora annunciato" e a "cinque titoli first party degli Xbox Game Studios non ancora annunciati."