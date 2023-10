Warcraft Rumble, data di uscita della versione completa svelata: in tempo per la BlizzCon 2023

Warcraft Rumble ha finalmente una data di uscita: il gioco mobile sarà disponibile dal 3 novembre 2023 su iOS e Android. L'annuncio è avvenuto tramite un trailer ufficiale che potete vedere qui sotto.

Si tratta di un teaser molto breve che non mostra dettagli di gameplay, ma rimanda alla BlizzCon 2023 che avrà inizio proprio il 3 novembre 2023.

Warcraft Rumble viene descritto come un "gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft". Al centro del gioco vi è la necessità di collezionare dei mini personaggi che "prendono vita in frenetiche battaglie faccia a faccia". Includerà varie modalità, compresa una a giocatore singolo, sfide in PvP e non solo.

Tramite il sito ufficiale potete già pre-registravi al gioco.