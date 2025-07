Blizzard non produrrà più contenuti per Warcraft Rumble, quasi l'intero team licenziato da Microsoft

"Lo sviluppo di Warcraft Rumble è iniziato nove anni fa come una lettera d'amore per Azeroth. Il gioco è stato lanciato nel 2023, modellato dai contributi di giocatori entusiasti da tutto il mondo e dall'impegno dei membri di un team appassionato, alcuni dei quali continueranno a supportare Rumble o altri giochi Blizzard, mentre da altri, purtroppo, abbiamo dovuto separarci", ha scritto Blizzard.

"Fin dal lancio, Rumble ha faticato a prendere piede rispetto alle nostre ambizioni di successo a lungo termine e, per un po' di tempo, il team ha ascoltato il feedback dei giocatori, si è concentrato su determinate aree e ha esplorato diverse opzioni. Parte di quel lavoro ha mostrato segni di progresso, ma alla fine non è stato sufficiente per mettere il gioco su un percorso di sostenibilità."

Paradossale come Warcraft Rumble fosse il primo strategico in tempo reale di Blizzard da molti anni a questa parte. Purtroppo l'entusiasmo fu smorzato all'annuncio, per via della sua natura free-to-play e dal fatto che fosse stato pensato per dispositivi mobile. A dicembre 2024 è arrivato anche su PC, ma non pare che abbia fatto grossi numeri, visto il risultato.

La fine di Warcraft Rumble è collegata alla più ampia tornata di licenziamenti operata da Microsoft nella divisione Xbox nelle scorse ore, che ha portato alla cancellazione di diversi giochi, tra i quali Perfect Dark, Everwild e un MMO non ancora annunciato di Zenimax Online.