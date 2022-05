Warcraft Arclight Rumble per iOS e Android annunciato da Blizzard, trailer e dettagli

Warcraft Arclight Rumble è stato appena annunciato da Blizzard per i dispositivi iOS e Android con tanto di trailer: si tratta dell'esperienza mobile di Warcraft di cui si parlava ormai da tempo, che si presenta nella forma di un action strategico free-to-play.

In contemporanea con la presentazione di Warcraft Mobile è stato lanciato il sito ufficiale del gioco con tanto di immagini, sinossi e descrizioni dettagliate.

"Warcraft Arclight Rumble è un gioco strategico d'azione per dispositivi mobili in cui Mini di Warcraft collezionabili prendono vita e si affrontano in battaglie epiche", si legge.

"Che tu scelga di giocare l'imponente campagna per giocatore singolo o di affrontare testa a testa epiche battaglie PvP, preparati a sperimentare il vero significato del caos più spassoso!"

Warcraft Arclight Rumble unisce un frenetico gioco strategico d'azione con significativi sistemi di progressione e di personalizzazione. Affronta le impegnative mappe dell'epica campagna, con Spedizioni e Incursioni.

Combatti con gli amici in Cooperativa o contro di loro in PvP e scatena il caos. Colleziona oltre 65 Mini di Warcraft preferiti e costruisci diverse armate: una buona strategia è la chiave per la vittoria!

WARCRAFT SULLA PUNTA DELLE DITA



Prendi il controllo di un'armata di Mini per sconfiggere i boss e i personaggi dell'universo di Warcraft

Gioca con eroi iconici come Jaina Marefiero, Grommash Malogrido e molti altri

Sconfiggi i nemici dell'universo di Warcraft in ambientazioni nuove e familiari

Scopri nuove mappe e boss mentre ti avventuri su Azeroth

COLLEZIONA OLTRE 60 MINI E PERSONAGGI DI WARCRAFT



Colleziona decine di unità e personaggi di tutta Azeroth

Costruisci armate con 5 famiglie di personaggi giocabili: Alleanza, Orda, Bestie, Non Morti e Roccianera

Sblocca nuove abilità e potenzia i tuoi Mini facendoli salire di livello

UN'AZIONE STRATEGICA FRENETICA CHE CAMBIA DI MOMENTO IN MOMENTO