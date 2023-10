Diablo 4 annunciato per Steam

La data di lancio della versione Steam di Diablo 4 è il 17 ottobre 2023. Attualmente non appare prenotabile, ma già figurano le varie edizioni che saranno acquistabili: la Ultimate Edition, la Digital Deluxe Edition e l'edizione standard.

Diablo 4 uscirà anche su Steam . Si tratta di una notizia importantissima, perché per anni la serie è stata giocabile esclusiva su Battle.net (primo capitolo a parte pubblicato su GOG). Quindi dopo Overwatch 2 , Blizzard torna di nuovo a pubblicare nel negozio di Valve, portandoci oltretutto il suo gioco più recente.

Varie edizioni

L'edizione Ultimate di Diablo 4 su Steam include: Emote Ali del Creatore; Cavalcatura Tentazione; Armatura cavalcatura Carapace Infernale; Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft; Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III; Pass Battaglia accelerato sbloccato con 20 salti di grado e cosmetici.

La Digital Delux Edition, invece, include: Cavalcatura Tentazione; Armatura cavalcatura Carapace Infernale; Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III; Pass Battaglia accelerato sbloccato con 20 salti di grado e cosmetici

L'edizione Standard include: Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III e Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft.

Immaginiamo che in termini di prezzi e aggiornamenti, la versione Steam di Diablo 4 sarà allineata a quella Battle.net. Anzi, ne abbiamo la quasi certezza, ma vi sapremo ridire quando ne avremo la conferma.

Pagina Steam di Diablo IV