Harry Potter: Campioni di Quidditch starebbe per avere il suo playtest più intensivo di sempre

Harry Potter: Campioni di Quidditch starebbe per avere il suo playtest più intenso di sempre, almeno stando a quanto riportato all'insider Tom Henderson da alcune persone a conoscenza dei progressi del progetto, che sono volute rimanere anonime e che vengono considerate attendibili.

Per la gioia di tutti ci sono anche delle date: partirà il 6 ottobre e finirà il 27 ottobre 2023. La sessione di playtest verrebbe chiamata internamente "the biggest playtest yet" e sarebbe mirata a far provare nuove modalità, nuovi campi da Quidditch, nuovi oggetti cosmetici, nuove emote e altro ancora.

Il playtest si svolgerà su Steam, quindi solo con la versione PC, nonostante Harry Potter: Campioni di Quidditch sia previsto anche per console.