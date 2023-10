Gli International Dota 2 Championships 2023 hanno il montepremi più basso degli ultimi anni

Il mondo degli esport è in crisi? Sicuramente non se la sta passando bene, visti i recenti segnali, come quello che arriva dagli International Dota 2 Championships 2023 , che stanno raccogliendo il montepremi più basso degli ultimi anni: 2,8 milioni di dollari in sei giorni.

Grafico di Prize Tracker, che mostra l'andamento dei premi degli International Dota 2 Championships

Gli International Dota 2 Championships 2023 vengono in parte finanziati dai fan, ma il montepremi non è ancora riuscito a decollare, per così dire. Gli International Dota 2 Championships 2022, ad esempio, avevano un montepremi di 9.806.283 dollari nello stesso lasso di tempo, mentre le edizioni 2021 e 2019 avevano entrambe superato gli undici milioni di dollari.

A fare peggio degli International Dota 2 Championships 2023 sono quelli del 2013, ossia la prima edizione, il cui montepremi fu di 1.850.000 dollari. Dall'edizione successiva in poi, il montepremi ha sempre superato i 5 milioni di dollari, almeno fino a oggi.

Il dato è decisamente rilevante per la scena esport, visto che gli International sono tra le competizioni più importanti sulla piazza. Di tempo per recuperare ce n'è ancora molto, ma l'abbandono del sistema di battle pass da parte di Valve, per passare al Compendium, non fa ben sperare.

Valve di suo non sembra molto preoccupata dell'andamento degli International Dota 2 Championships 2023, dato che proprio con la scelta del Compendium ha fatto capire di voler favorire altri aspetti di DOTA 2 su quello competitivo. Quantomeno, sembra voler riequilibrare le sue attenzioni.