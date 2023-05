Harry Potter: Campioni di Quidditch, video gameplay tratti dai playtest trapelano in rete

Sono trapelati in rete dei video di gameplay di Harry Potter: Campioni di Quidditch non ufficiali, tratti dai playtest del gioco iniziati oggi e condivisi sui social da uno streamer che a quanto pare non teme le conseguenze per l'infrazione di un NDA.

Harry Potter: Campioni di Quidditch è stato annunciato lo scorso mese per PC e console. Come suggerisce il nome, si tratta di un gioco sportivo arcade multiplayer basato sul Quidditich, il fantasioso sport dell'universo di Harry Potter che si gioca a bordo di scope volanti.

Come segnalato da Insider Gaming, sono state condivise due clip di gameplay su Reddit. La prima mostra parte di un match in multiplayer. Tuttavia data la breve durata e le scarse abilità dello streamer (non a caso il suo team perde 20 a 80) è davvero difficile farsi un'idea delle dinamiche di gioco.

Il secondo filmato invece mostra i menu per la personalizzazione dell'avatar. I giocatori potranno scegliere se crearlo da zero tramite un editor o se assumere le fattezze dei personaggi dell'universo di J.K. Rowling, tra cui Harry Potter e Draco Malfoy. È anche possibile personalizzare la scopa volante e la scia magica che emana, gli effetti grafici dei "goal" e la posa di vittoria.

Per il momento sappiamo che Harry Potter: Campioni di Quidditch è sviluppato da Unbroken Studios ed è in lavorazione già da diversi anni. Per il momento non c'è ancora una data ufficiale scolpita nella pietra, con il gioco attualmente in sviluppo per PC e console ancora da annunciare, maè probabile che arrivi non solo su PlayStation e Xbox, ma anche su Nintendo Switch.