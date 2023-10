Chainsaw Man, il cosplay di Makima da Xenon_ne è di gran classe

Chainsaw Man si conferma uno dei manga/anime più interessanti del momento e la cosa ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, come dimostra questo cosplay di Makima da parte di Xenon_ne, che risulta particolarmente elegante.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. All'interno di questa realtà inquietante, Makima è un'ufficiale donna specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.