Netflix, la Top 10 delle serie TV e dei film più visti vede Vasco Rossi Il Supervissuto partire bene

Come potete vedere, Sex Education Stagione 4 mantiene la prima posizione, per la seconda settimana, e con essa risalgono la prima e la terza stagione. L'unica novità della settimana è Vasco Rossi Il Supervissuto , che parte bene in seconda posizione. Per il resto si tratta di serie TV già comparse nella Top 10 di Netflix, compresa One Piece (qui la nostra recensione) .

I film più visti su Netflix al primo ottobre 2023

La classifica dei film più visti su Netflix è invece composta come segue:

Nowhere Reptile Love is in the air L'amore dimenticato Downsizing Vivere alla grande La probabilità statistica dell'amore a prima vista Carico sconosciuto Spy Kids Armageddon Amici di letto Vita nella Banlieue 2

Questa settimana la Top 10 è perlopiù composta da novità, perlomeno per Netflix. Downsizing Vivere alla grande e Spy Kids Armageddon sono in classifica da due settimane, mentre La probabilità statistica dell'amore a prima vista è in circolazione da tre, ma il resto è per la prima volta in Top 10 sulla piattaforma. Anche per i film è raro vedere così tante novità.