Quantum Error, il trailer gameplay dell'esclusiva temporale di PS5

Quantum Error è uno " sparatutto in prima/terza persona con una storia cinematografica" che ci porta all'alba dell'era quantica. Dovremo esplorare e scendere nelle profondità della Monad Quantum Research Facility, una delle più grandi aziende IA del futuro, e andare oltre, fino ai viaggi interstellari, incontrando nemici e boss "che vanno dal familiare all'inspiegabile. Sarà una montagna russa di orrore cosmico mentre si cade sempre più in profondità nell'ignoto."

Quantum Error, solo su PS5 per ora

Quantum Error ci darà anche strumenti da pompiere per combattere

Quantum Error sarà disponibile dal 3 novembre 2023 solo su PlayStation 5, sia in formato fisico che in formato digitale. Le versione PC e Xbox Series X sono previste per una data da definire. Il team ha inoltre affermato che la versione Xbox Series S è inaccettabile per ora.

La versione PS5 includerà una serie di vantaggi unici, come il supporto al feedback patico e ai grilletti adattivi, rispettivamente utili per percepire sulle mani la resistenza degli oggetti che spaccheremo e la vibrazione delle armi usate dal nostro personaggio. Potremo anche usare il microfono, ad esempio per eseguire il soccorso di primo intervento (il personaggio è un pompiere). Inoltre, il gioco supporterà l'audio 3D e i caricamenti veloci grazie all'SSD.