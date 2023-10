Call of Duty: Activision conferma di avere nuovi giochi già in programma fino al 2027

Activision ha già in programma i futuri capitoli della saga di Call of Duty, almeno fino al 2027. Sebbene la conferma sia una "novità", non possiamo ritenerci sorpresi. L'informazione arriva da Rob Kostich, presidente di Activision, che in un'intervista a GamesBeat ha parlato dei primi 20 anni di Call of Duty e della direzione che la serie potrebbe prendere in futuro.

Kostich ha detto che Activision ha imparato da ogni gioco della serie, e che i titoli che si svolgono in ambientazioni contemporanee o in un futuro prossimo sono generalmente la scelta migliore. "Siamo costantemente in fase di pianificazione, di pianificazione a lungo termine", ha dichiarato. "In questo momento abbiamo in programma giochi fino al 2027 per le cose a cui stiamo lavorando".

Con tutti gli studi principali di Activision che contribuiscono a Call of Duty, Kostich ha dichiarato che circa 3.000 sviluppatori stanno attualmente lavorando alla serie.