Nintendo 3DS e Wii U: l'online verrà chiuso ad aprile 2024, c'è l'annuncio ufficiale

Nintendo ha annunciato in via ufficiale che il supporto online per Nintendo 3DS e Wii U verrà chiuso nel mese di aprile 2024, eliminando dunque tutte le funzionalità connesse delle due console in questione, limitandone notevolmente l'utilizzo.

A partire da aprile 2024, verso l'inizio del mese, le funzionalità online di Nintendo 3DS e Nintendo Wii U verranno dunque disattivate, comprendendo la distribuzione di contenuti online, il gioco multiplayer online, le classifiche via internet e altro.

L'unica funzionalità che continuerà ad esistere sarà la Pokémon Bank, specifica Nintendo, ma "anche questa potrebbe essere disattivata in futuro", fa comunque sapere la compagnia. La notizia in questione segue quella già riportata in passato della chiusura degli store online di Nintendo 3DS e Wii U.

La chiusura dell'online riguarda tutte le console della famiglia: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe e Wii U Basic, con Nintendo che ringrazia gli utenti per il supporto dimostrato alle piattaforme.