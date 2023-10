Five Nights at Freddy's: il film ha già recuperato i costi di produzione prima dell'uscita

Sembra che il film di Five Nights at Freddy's sia già un successo, almeno per quanto riguarda l'aspetto finanziario di base, visto che il film ha già recuperato i costi di produzione prima ancora della sua uscita, avendo iniziato già a produrre dei profitti.

L'adattamento in film della celebre serie di giochi horror è stato effettuato dallo studio Blumhouse e si è rivelato una delle produzioni più costose e impegnative per la piccola compagnia cinematografica. Il film è costato 20 milioni di dollari, in gran parte a causa dei complessi animatroni che sono stati creati da Jim Henson Studios per riprodurre nella realtà gli inquietanti pupazzi animati della serie.

In ogni caso, questi costi sono già stati coperti dai primi guadagni e il film ha già iniziato a far segnare dei profitti, in base a quanto riferito dal CEO dello studio di produzione, Jason Blum.

Solo dagli accordi di distribuzione con le piattaforme in streaming e con i cinema, infatti, Five Nights at Freddy's ha già recuperato e superato la cifra spesa per la produzione, consentendo dunque di partire subito con dei profitti non appena si tratterà di conteggiare gli ingressi al box office.