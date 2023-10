Persona 5 Tactica: nuovo trailer dedicato ai personaggi con presentazione dei protagonisti

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer occidentale per Persona 5 Tactica dedicato interamente ai personaggi con il "Character Spotlight 2", che presenta dunque i protagonisti di questo particolare spin-off strategico e le specifiche abilità di ognuno.

Con data d'uscita fissata per il 17 novembre 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e lancio al day one direttamente su Xbox Game Pass, il gioco è un particolare RPG strategico a turni che introduce delle interessanti variazioni al mondo della serie Atlus e in particolare a Persona 5.

Nel trailer vediamo in azione Ryuji, Ann, Yusuke, Makoto, Futaba e Haru in vari momenti del gioco, consentendo di vedere qualcosa anche del gameplay.