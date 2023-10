PS5: il gioco gratis per ogni console acquistata diventa 'a invito', Sony modifica il programma

La questione non ci riguarda direttamente al momento ma, avendo riportato la versione iniziale dell'iniziativa, specifichiamo che l'Upgrader Program che prevede di ottenere un gioco gratis con l'acquisto di una PS5 sembra sia stato modificato di recente da Sony mettendolo "a invito".

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, l'Upgrader Program è attualmente attivo negli Stati Uniti e in altri paesi ma ancora non in Italia: nella sua forma originale, prevede di poter ottenere un gioco gratis in digitale con l'acquisto di una nuova PS5, a scelta tra un elenco che comprende varie esclusive per la console.

Con una modifica effettuata piuttosto silenziosamente, Sony ha introdotto la dicitura "solo su invito" al regolamento del programma, facendo pensare che non basti la registrazione della console per ottenere il gioco gratis, ma anche una sorta di conferma o invito da parte della compagnia.

Non è ancora chiaro come questo funzioni, ma sembra che con l'acquisto di una PS5 si ottenga la possibilità di accedere all'Upgrader Program ma che questo accesso non sia automatico e debba passare attraverso un invito da parte di Sony.

È probabile che questa modifica sia stata introdotta per evitare un qualche sfruttamento irregolare dell'iniziativa, ma attendiamo eventuali delucidazioni al riguardo.