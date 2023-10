Forza Motorsport, la recensione dell'ultimo gioco di guida targato Microsoft

Forza Motorsport recupera lo spirito originale, ricostruisce da zero il suo impianto simulativo e ci consegna chiavi in mano un'esperienza di gioco galvanizzante . Le vetture sono tutte diverse tra loro, ogni modifica si fa sentire concretamente alla guida e, sebbene siano generalmente un po' troppo docili rispetto alle controparti reali, il comportamento delle macchine resta sempre credibile. Come in ogni sim-arcade, nemmeno in Forza Motorsports le vetture amano particolarmente alzarsi da terra.

Magia dei Drivatar che diventano sempre più complessi, una delle più grandi invenzioni di questa serie che ancora oggi, come ci conferma questo nuovo Forza Motorsport, fa la differenza. Ma in questo caso il merito va anche a un gioco che su pista è una favola, un netto passo avanti rispetto ai suoi confusi predecessori. Ci riferiamo naturalmente ai tre ultimi capitoli nei quali la serie aveva perso un po' la via, forse in qualche modo anche influenzata dal grande successo dell'open world arcade Forza Horizon.

Difficile non essere ottimisti quando in una delle primissime competizioni, all'imbrunire, al secondo giro di pista il sole inizia nascondersi dietro le montagne; alla staccata successiva abbiamo almeno sette macchine davanti a noi che iniziano a frenare. Gli stop dei nostri rivali s'accendono tutti in modo diverso: c'è una vettura che rallenta con colpetti brevi sul pedale, un'altra che affonda sul freno e altre che coraggiosamente ritardano la staccata. La grafica è convincente, il rombo del motore allineato alla perfezione, la credibilità è praticamente al picco e tutto questo ci fa sentire straordinariamente bene.

Quest'ultimo Forza Motorsport vuole chiaramente essere una piattaforma in costante evoluzione , ecco il motivo dell'assenza del numero nel titolo, e non è escluso che tra un anno o due possa davvero diventare un gioco straordinario. Del resto in alcuni aspetti lo è già. Eccezionale, per esempio, è stata la prima ora col pad in mano, ed eccezionali sono state tutte le gare che siamo riusciti a fare online.

S...qualifiche

Forza Motorsport: graficamente coinvolgente, ma non sconvolgente

Fin qui la nostra esperienza con il gioco Turn10 è stata deliziosa. Mentre avanziamo in una carriera che non brilla certo in originalità, ma è composta tutta da mini campionati e noi amiamo lottare per la classifica lungo più gare, inizia però a venirci un dubbio. Il gioco infatti ti obbliga a tre giri di pista prima di ogni singola gara, sono obbligatori. Questa idea inizialmente ci è piaciuta da pazzi, rendere inevitabili le qualifiche è una di quelle scelte radicali che fanno la differenza, se non fosse che alla terza volta che ci piazziamo dodicesimi iniziamo a sentire puzza di bruciato.

Raccogliamo le idee e poi scopriamo l'orrore: quei tre giri obbligatori non sono qualifiche, ma tre inutili giri di prova. E quella schermata che ci dava col dodicesimo tempo ogni volta, è in realtà quella che Turn10 ritiene una grandissima ideona ma che noi, al contrario, riteniamo un grandissimo, mastodontico errore. In pratica il gioco ti obbliga a tre giri di pista (qualcuno ci fa presente che è possibile interromperli, ma l'obbligo di caricarli ed iniziare il primo giro rimane. Inoltre sono pensati per livellare la vettura) e poi ti fa decidere in totale libertà da quale posizione sulla griglia partire, più parti in basso e più crediti extra guadagni, ma si tratta in realtà di spiccioli. Tutto questo, cosa ancora più grave, è permesso all'interno di un campionato così da falsare la corsa al podio finale. Da questa scoperta in poi, tornare a divertirci con la carriera di Forza Motorsport è stata durissima.

Forza Motorsport: Cosa costava inserire anche delle qualifiche vere e proprie?

Qualcuno dirà che anche i vecchi Forza erano così, o che nemmeno Gran Turismo è solito offrire giri di qualifica, ma ci sono differenze sostanziali. Per esempio, la posizione in cui ti fa partire Gran Turismo è legata all'esperienza che il team di sviluppo vuole offrirti in ogni singola gara, a sua volta costruita per limitare le pecche di una IA ancora molto indietro. È tarato sulla consapevolezza dei propri limiti, offrendo un'esperienza composta prevalentemente da gare singole. Gran Turismo, come poi i vecchi Forza, non ti impone tre giri che nelle prime ore saranno anche utili per memorizzare le curve, ma quando le piste le conosci a menadito diventano tre giri di semplice rabbia, tre giri di raccordo anulare romano alle 17:30 di venerdì. Inutili se non evitabili

Fortunatamente abbiamo trovato una parziale soluzione al problema: premendo Y dopo i tre giri di prova, è possibile vedere i tempi di qualifica di tutti i partecipanti incluso il nostro, in modo da posizionarci nel posto giusto. In questo caso il limite è che il sistema ci permette di scegliere qualsiasi posizione eccetto le prime tre. Scordatevi in single player di alzare le braccia al cielo per una pole position nell'ultima di campionato perché semplicemente il sistema non lo prevede. Non siamo riusciti a settare dei giri di qualifica nemmeno nelle partite private online, dove il posizionamento in griglia può essere stabilito solo in base alla potenza delle vetture, o rispettando l'ordine d'arrivo della gara precedente.