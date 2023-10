Diablo 4: ecco le novità in arrivo con la patch 1.2.0 della Stagione del Sangue

Un'altra importante e gradita novità è che verrà ridotto il tempo necessario per arrivare al livello massimo . Nello specifico aumenteranno drasticamente i punti esperienza ottenuti dopo il livello 50 e in generale Blizzard stima che per raggiungere il livello 100 servirà il 40% di tempo in meno.

Tra le novità principali troviamo l'aggiunta di cinque nuovi boss per l'endgame e ognuno di essi avrà oggetti ed equipaggiamenti unici con cui potenziare ulteriormente le build dei nostri personaggi. Sempre rimanendo in tema di endgame, sono state aumentate le ricompense in oro ed esperienza per i Forzieri della Marea Infernale, Riscatto dei Tetri Favori e Sussurri Individuali, e aumentata la frequenza di apparizione dei boss mondiali, che ora saranno affrontabili ogni 3:30 ore anziché 6 ore.

Blizzard ieri sera ha svelato le novità principali in arrivo per i giocatori di Diablo 4 con la patch 1.2.0 che sarà disponibile a ridosso dell'inizio della Stagione del Sangue , prevista per il 17 ottobre, che include tante novità nonché delle correzioni per alcuni problemi storici del titolo, come la gestione dell'inventario.

Inventario espanso e cavalcature migliorate

Come accennato in apertura, la patch 1.2.0 di Diablo 4 aumenterà "significativamente" lo spazio nell'inventario, rendendo le gemme una materia prima. Inoltre gli sviluppatori hanno implementato delle contromisure per limitare i casi in cui il giocatore si ritrovi con l'inventario inutilmente sovraccaricato di oggetti inutili, con questi che verranno convertiti direttamente in materie prime a seconda della rarità del Livello del Mondo.

Altra modifica gradita è che stato ridotto il tempo necessario per riottenere le ricompense Fama ad ogni Stagione, dato che ora queste, ad eccezione di oro ed esperienza, persisteranno tra ogni personaggio.

Sono state apportate anche le modifiche promesse in passato per le cavalcature, che ora vantano una responsività migliore ed è molto meno probabile che si incastrino nelle barriere o rallentino inaspettatamente. Inoltre, la velocità di base è stata aumentata del 50%, il tempo di recupero dei comandi per montare / smontare sono stati ridotti e sono state introdotte varie modifiche che rendono i viaggi a cavallo in generale più piacevoli.

Ultimo, ma non per importanza, segnaliamo che con la patch 1.2.0 di Diablo 4 tutti i giocatori potranno utilizzare l'opzione per saltare la campagna, che in precedenza era riservata solo a chi ha completato almeno una volta il gioco, in modo da rendere più semplice l'accesso ai contenuti stagionali.

Per il momento non sono state ancora condivise le note ufficiali al completo della patch 1.2.0 di Diablo 4, ma trovate sul sito ufficiale un lungo elenco preliminare che include ulteriori modifiche oltre a quelle menzionate in questa notizia.