Fire TV Stick 4K e 4K Max ora disponibili su Amazon Italia: vediamo prezzo e novità

Amazon ha reso disponibili a partire da oggi i nuovi modelli di Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Questi modelli offrono le migliori prestazioni di Fire TV, con quasi il 30% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, oltre al supporto Wi-Fi 6E. Il prezzo è rispettivamente di 69.99€ e 79.99€. Potete trovarli a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Fire TV Stick 4K (2a generazione) propone il supporto per il Wi-Fi 6 e dispone di un processore quad-core da 1.7 GHZ aggiornato, che lo rende più potente di quasi il 30% in più rispetto alla generazione precedente. Supporta 4K Ultra HD e audio Dolby Atmos, più il formato Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+.

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) propone la modalità ambiente e di un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato, elemento che lo rendere "il dispositivo per lo streaming più intelligente e potente di Amazon". Il supporto a Wi-Fi 6E garantisce un'esperienza di streaming ancora più fluida (se avete un router compatibile). Fire TV Stick 4K Max dispone inoltre di 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente. È anche il primo dispositivo Fire TV Stick a essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante "Recenti" per accedere con un solo tocco all'app o al canale utilizzato più di recente.