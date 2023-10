Wii U: una console è stata venduta in USA a settembre, la prima da oltre un anno

Matt Piscatella, noto analista di mercato di Circana, ha condiviso su Twitter | X un dettaglio interessante relativo vendite hardware in USA: a settembre 2023 è stato venduto un Wii U. E se vi pare poco, sappiate che è la prima console nuova di zecca acquistata da oltre un anno a questa parte, o quantomeno di cui è stato possibile tenere traccia.

Stando ai dati in possesso di Circana infatti si tratta del primo Wii U acquistato sin da maggio 2022, giusto per far capire quanto raramente si riesca a trovare una console nuova nei negozi o qualcuno disposto ad acquistarla.