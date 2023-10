Nintendo Switch, tanti giochi a meno di 5 euro su eShop con i Saldi Gemme Indie

I fatti di cronaca degli ultimi giorni sono difficili da digerire, ma se volete approfondire il tema di come si sopravvive in una città assediata e quali dolorose decisioni bisogna prendere, This War of Mine - Complete Edition ( 1,99€ anziché 39,99€) fa assolutamente al caso vostro.

Qualcosa di più leggero?

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, un artwork della campagna

Ok, ok, ci siamo fatti prendere la mano dal dramma ma è chiaro che nell'elenco dei giochi in offerta su eShop ci sono anche diverse esperienze più leggere e divertenti, come ad esempio il picchiaduro a scorrimento in stile retrò Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition (4,90€ anziché 14,99€) oppure la folle avventura Stick It to the Man (1,19€ anziché 11,99€).

Trovate la lista completa dei titoli in promozione visitando questa pagina.