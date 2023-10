Super Mario Bros. Wonder: spuntano i primi leak in rete e forse anche copie pirata

Stando a quanto segnalato da VGC, a quanto pare all'infuori della stampa alcuni giocatori sono entrati in possesso di alcune copie di Super Mario Bros. Wonder con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data di uscita, tanto che stanno circolando in rete alcuni filmati di gameplay, streaming e forse anche le prime copie pirata.

Ad esempio, nel momento in cui scriviamo ci sono due persone che stanno streammando allegramente il gioco su Twitch, mostrando dunque livelli e meccaniche inedite rispetto a quelle condivise in precedenza da Nintendo tramite trailer e video gameplay.

Inoltre, il dataminer @OatmealDome, noto sulle nostre pagine per le sue scoperte relative alle modifiche nascoste dei firmware di sistema di Nintendo Switch come l'aggiornamento 17.0.0, afferma che il gioco usa il ModuleSystem engine suggerendo che il gioco sia stato già condiviso illegalmente sui siti di ROM. Non è stato possibile verificare l'informazione, ma non fatichiamo a crederci, visto che in passato sono circolate copie pirata di giochi Nintendo Switch giorni prima del debutto nei negozi, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pokémon Scarlatto e Violetto e Splatoon 3.