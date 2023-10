Pokémon x Van Gogh: interrotta la distribuzione di carte promozionali per problemi di sicurezza

Il museo di Van Gogh ad Amsterdam è stato costretto a interrompere definitivamente la distribuzione delle carte Pokémon promozionali di Pikachu per via di quelli che vengono definiti come "problemi di sicurezza" per i visitatori e il personale.

Facciamo un passo indietro per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Il mese scorso il Van Gogh Museum e The Pokémon Company hanno annunciato l'iniziativa Pokémon x Van Gogh Museum, che prevedeva fino al 7 gennaio 2024 l'esposizione di opere raffiguranti Pikachu, Eevee, Snorlax e altri Pokémon con lo stile caratteristico del pittore olandese. Uno degli aspetti che tuttavia ha fatto più gola agli appassionati era la possibilità di ottenere gratuitamente la carta promozionale con Pikachu chiamata "Pikachu con cappello di feltro grigio", una versione in stile Pokémon del famoso autoritratto di Van Gogh.

Proprio per via di questo omaggio, al lancio dell'iniziativa avvenuto il 28 settembre il museo è stato preso d'assalto da orde di fan e bagarini bramosi di ottenere una copia della carta, chi per collezionismo e chi per rivenderle online a cifre da capogiro, causando caos e fastidi, tanto che The Pokémon Company ha dovuto diramare delle scuse ufficiali.