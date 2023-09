Pokémon, la collaborazione con il Van Gogh Museum rovinata dai bagarini e dai collezionisti di carte

I fan dei Pokémon e i bagarini hanno assaltato il Van Gogh Museum nel giorno di inaugurazione dell'evento Pokemon x Van Gogh per mettere le mani sulle carte collezionabili regalate per l'occasione. Il caos e il fastidio arrecato agli altri visitatori, con il veloce esaurimento di tutte le scorte degli oggetti prodotti, è stato tale che The Pokémon Company ha dovuto diramare delle scuse ufficiali per l'accaduto.

Sostanzialmente l'evento ha visto il lancio di oggettistica a tema che, se acquistata, dà diritto a una promo card con Pikachu, chiamata "Pikachu con cappello di feltro grigio", una versione in salsa Pokémon dell'autoritratto di Van Gogh con cappello di feltro grigio.

L'apertura della disponibilità della carta però ha scatenato un vero e proprio inferno. Online sono iniziati ad apparire dei video che mostrano orde di fan dei Pokémon all'assalto del museo per ottenere merchandise e carte.

Naturalmente molte di queste persone pare che non abbiano nemmeno visto la mostra, ma si siano limitate a prendere gli oggetti e ad andarsene, facendo segnare il tutto esaurito nel giro di pochi minuti.