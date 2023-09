Pokémon e Van Gogh insieme per l'iniziativa Pokémon x Van Gogh Museum

Il Van Gogh Museum e The Pokémon Company hanno annunciato l'iniziativa Pokémon x Van Gogh Museum : dal 28 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, Pikachu, Eevee, Snorlax e tanti altri Pokémon saranno all'interno del museo in una veste completamente nuova. All'interno del museo e online saranno inoltre disponibili delle attività a tema "volte a far scoprire e conoscere le opere di Vincent Van Gogh a giovani artisti in erba."

Notte Stellata a Kanto

Pikachu e Van Gogh, un'amicizia possibile?

L'idea è quella di attirare i più giovani nel museo sfruttando i Pokémon, così che possano scoprire le opere del pittore olandese. Il comunicato stampa sottolinea anche un presunto legame tra l'artista e i Pokémon: "le opere di Vincent van Gogh e il mondo Pokémon hanno in comune uno speciale legame con l'arte e la cultura giapponese. Le stampe giapponesi ebbero un impatto molto profondo sull'arte di Van Gogh e sulla sua visione del mondo. In una lettera al fratello Theo, datata settembre 1888, Van Gogh scrisse: "E non sarebbe possibile studiare l'arte giapponese, credo, senza diventare molto più sereni e felici. Ci fa tornare alla natura, nonostante la nostra educazione e il nostro lavoro in un mondo di convenzioni." Inoltre Van Gogh e Ash Ketchum indossano entrambi un cappello, aggiungiamo noi.

La direttrice generale del Museo Van Gogh, Emilie Gordenker, ha sottolineato: "Questa collaborazione permetterà alla prossima generazione di conoscere l'arte e la storia di Vincent van Gogh in un modo tutto nuovo. Il Museo Van Gogh e The Pokémon Company International hanno attinto da molti anni di pratica educativa per creare un'esperienza speciale per i bambini, per i loro tutori e, speriamo, per molti altri al Museo Van Gogh."

La collaborazione tra il museo e i Pokémon si esplicita in una serie di installazioni e iniziative, accessibili con il biglietto standard del museo:

Mostra "Pokémon at the Van Gogh Museum" (collezione permanente, piano 1) - Alcune opere di Vincent Van Gogh sono state usate come ispirazione per gli artisti di The Pokémon Company, che hano realizzato sei dipinti a tema, tra i quali: "Pikachu in un'opera ispirata all'Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), Sunflora nascosto in una variante del famoso quadro Girasoli (1889) e Snorlax e Munchlax che si rilassano in una creazione ispirata alla Camera da letto (1888).

Attività "A Pokémon Adventure" (dai 6 anni in su, libretti distribuiti nell'atrio) - un libretto che fungerà da guida alle opere in mostra che hanno ispirato gli artisti di The Pokémon Company. Chi consegnerà il libretto completato, riceverà in cambio una speciale carta promozionale "Pikachu x Van Gogh Museum" (disponibile in lingua inglese e fino a esaurimento scorte).

Materiale didattico online Pokémon x Van Gogh Museum: Van Gogh at School (livello di istruzione: scuole elementari e medie) - Partendo dalla collaborazione con i Pokémon, è stato creato del materiale didattico mirante a far scoprire agli studenti il legame tra Van Gogh e il Giappone.

Guida video su come disegnare Pikachu (Rietveldgebouw 0) - All'interno del museo, sarà disponibile un'attività video guidata (in inglese e olandese) che insegnerà ai visitatori come disegnare il famoso Pokémon Pikachu e li incoraggerà a provare.

Nel negozio del Van Gogh Museum sono stati anche messi in vendita alcuni prodotti esclusivi, fabbricati in occasione della collaborazione.

Mathieu Galante, il direttore di licensing di The Pokémon Company International, ha detto in merito: "Siamo sempre alla ricerca di partner fantastici con cui creare esclusive e gioiose esperienze per i fan di Pokémon, e questo è esattamente ciò che abbiamo trovato lavorando con il Museo Van Gogh. C'è un profondo legame tra l'ispirazione che ha portato alla creazione di Pokémon e quella che si cela dietro alcune delle opere più famose di Van Gogh. Con questa collaborazione, speriamo sinceramente di vedere dei bambini che scoprono il mondo dell'arte e vi si immergono attraverso le incredibili opere di Van Gogh e i Pokémon."