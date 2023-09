Valve ha perso il ricorso contro l'Unione Europea, che riconferma la salata multa

Il Tribunale europeo ha respinto il ricorso di Valve contro la Commissione europea per violazione del diritto alla concorrenza dell'UE.

Ricordiamo che Valve, Focus Home Interactive, ZeniMax, Koch Media, Capcom e Bandai Namco sono stati multati per un totale di 7,8 milioni di euro nel gennaio 2021 per pratiche illegali di geo-blocking. Valve ha poi presentato ricorso contro la decisione e la multa di 1,6 milioni di euro a lei assegnata, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile per le azioni degli editori a cui vengono fornite gratuitamente chiavi Steam geo-bloccate e di non aver tratto profitto dalle vendite di titoli venduti da terzi. Valve ha inoltre sostenuto che gli editori possono applicare prezzi diversi per i giochi in altri Paesi in base alla legge sul copyright.