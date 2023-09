Steam, i primissimi account compiono 20 anni e Valve celebra con un emblema dedicato

Steam, venti anni e non sentirli

Gabe Newell, co-fondatore e presidente di Valve

Ricordiamo che Steam è nato nel settembre 2003. La piattaforma è stata prima di tutto pubblicata non come negozio ma come servizio per distribuire in modo più efficente aggiornamenti dei giochi di Valve. Solo nel 2005 ha iniziato a distribuire anche giochi di terze parti.

Dobbiamo ricordare che all'epoca la distribuzione digitale era una completa novità e gli appassionati di videogiochi anche su PC si basano completamente sui giochi in formato fisico. Steam è però diventato pian piano sempre più importante, anche perché sin dal primo istante proponeva agli editori di videogiochi percentuali di guadagno superiori rispetto alle vendite in negozio.

Ora, Steam è il più grande negozio digitale su computer ma è anche uno spazio dove la community si raduna, crea amicizie e condivide scoperte. Diteci, da quanto tempo giocate su Steam?