Minecraft: all'inizio in Microsoft il gioco veniva preso in giro, stando a Peter Molyneux

Minecraft è sicuramente la proprietà intellettuale videoludica più redditizia tra quelle in possesso di Microsoft , ma all'inizio pare che alcuni all'interno della compagnia prendessero in giro il gioco, come raccontato da Peter Molyneux in un'intervista concessa alla testata Eurogamer.net.

Peter Molyneux in un ritratto

Molyneux inserirebbe Minecraft nella sua console ideale, quindi lo ama moltissimo. Però, quando il gioco fu pubblicato lui era un dirigente di Microsoft, divisione videogiochi e, stando al suo racconto, le reazioni all'interno della compagnia non furono molto gentili verso il titolo di Mojang, team all'epoca guidato da Markus "Notch" Persson.

Molyneux: "Mi ricordo che ero in Microsoft e le persone ridevano di Minecraft perché non aveva un tutorial, non aveva nemici, non aveva una storia e la grafica era spazzatura."

C'è da dire che le prime versioni di Minecraft erano davvero scarne, quindi non è poi così strano che si registrassero reazioni del genere. Nondimeno, fa strano saperlo considerando quanto poi la casa di Redmond pagò per avere il gioco: 2,5 miliardi di dollari nel 2014, e quanto lo stesso abbia rappresentato negli anni per la compagnia.

