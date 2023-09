La Top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito conferma il successo di Starfield e Hogwarts Legacy

È ora disponibile tramite i dati di GfK la classifica dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito per la settimana conclusa il 9 settembre 2023. Come già vi avevamo segnalato, Starfield è primo, seguito da nomi a dir poco noti:

Starfield Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NBA 2K24 Grand Theft Auto V Fae Farm Minecraft (Switch)

Come potete vedere, Hogwarts Legacy continua il proprio successo e passa in seconda posizione. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga passa invece dalla seconda posizione alla quarta. Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono a questo giro le uniche esclusive Nintendo in Top 10, ma per quanto riguarda Switch possiamo contare anche Minecraft e Fae Farm, un farming simulator dal taglio cartoon che apre aver convinto i giocatori di Switch (l'unica altra versione è quella PC).