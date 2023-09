Mediaset Infinity su PlayStation è disponibile da ora: scaricate l'app da PS4 e PS5

Ovviamente per usare l'app di Mediaset Infinity è necessario utilizzare il proprio account dedicato oppure, se non se ne possiede già uno, è necessario creare un nuovo account. Potete farlo direttamente tramite console PlayStation, oppure un altro dispositivo compatibile.

Cosa permette di vedere l'app Mediaset Infinity su PlayStation

Tramite l'applicazione di Mediaset Infinity avete modo di vedere tutta una serie di contenuti on demand e in diretta. Troverete reality, fiction, film e serie TV, oltre allo sport. Per quest'ultimo, potrete vedere gratuitamente gli highlights della Serie A, tutti i programmi di approfondimento sportivo di Sport Mediaset, la Coppa Italia, oltre alla prossima stagione di UEFA Champions League 2023/2024, con 121 partite visibili il martedì su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Lazio, Milan, Inter e Napoli saranno visibili sulla piattaforma.

Nel caso nel quale attiviate Infinity+, potrete vedere anche altre partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi. Inoltre, troverete altre offerte opzionali come channel verticali a pagamento per cinema, serie TV, sport, documentari e altre offerte per la TV dedicata ai più piccoli.