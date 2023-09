Amazon Audible, la promozione scade oggi: reclamate l'80% di sconto ora

Oggi, 11 settembre 2023, scade la promozione di Amazon Audible. Precisamente, avete tempo fino alle 23:59 per richiedere lo sconto dell'80% sull'offerta. Il servizio costa 1.95€ al mese per i primi tre mesi. Potete reclamare lo sconto a questo indirizzo.

Abbonandosi ad Amazon Audible non dovrete obbligatoriamente proseguire dopo la fine dell'offerta. Potete disdire l'abbonamento in qualsiasi momento e continuerete ad accedere ai contenuti fino alla fine del periodo già pagato. Il servizio non include alcun tipo di pubblicità e permette di ottenere gratuitamente dei contenuti usando un credito che si accumula ascoltando audiolibri.

Amazon Audible

Amazon Audible permette di ascoltare audiolibri e altri contenuti tramite vari dispositivi, come smartphone, tablet computer oppure anche gli altoparlanti Amazon come Dot ed Echo. Il prezzo standard è di 9.99€.