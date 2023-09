Starfield si sta trasformando pian piano in Star Wars grazie al lavoro di questo modder

Il passo da Starfield a Star Wars è breve. O perlomeno lo è grazie alla mod di Kboykboy, che trasforma i poliziotti UC del gioco di Bethesda in Stormtrooper di Lucasfilm. Si tratta però solo di un punto di partenza e il piano completo è di rendere il gioco molto più simile a Star Wars.

Kboykboy mira infatti a trasformare i personaggi in armatura UC di Starfield in imperiali, mentre coloro che sono in armatura Freestar in ribelli. Ovviamente, poi, arriveranno anche le armi di Star Wars. Per ora siamo solo all'inizio, ma è certamente molto interessante l'idea e i fan di Star Wars su PC potrebbero godersi una versione alternativa di Starfield tra un po' di tempo.

Potete trovare la mod degli Stormtrooper qui.