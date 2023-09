Starfield: mod aggiunge texture a 8K per tutti i pianeti

Come prevedibile, più passano i giorni dal lancio, più le mod per Starfield tendono a diventare interessanti. Ad esempio quella del modder Revan migliora la resa visiva di tutti i pianeti del gioco, sostituendo le texture originali con delle nuove a 8K . Da notare che il modder ha applicato alcuni filtri alle texture per renderle più realistiche all'interno del gioco.

Pianeti più realistici

Le texture a 8K migliorano la resa dei pianeti

Naturalmente il tutto ha un prezzo. Il peso del pacchetto "8K Planets (Sol original NASA)", che potete scaricare da Nexus Mods, è di ben 1,6GB e, in base al vostro sistema, applicare texture così grosse potrebbe peggiorare le prestazioni del gioco.

Come tutti i giochi di Bethesda, anche Starfield sarà supportato in modo massiccio dai modder, che con il tempo aggiungeranno nuovi contenuti e, in alcuni casi, rivoluzioneranno completamente il gioco. Todd Howard, il game director, ha annunciato che gli strumenti ufficiali per i modder arriveranno nel 2024. Da quel momento partiranno sicuramente i progetti maggiori, con alcuni che potranno raggiungere le dimensioni di vere e proprie espansioni, come successo con Fallout 4 e tutti gli altri giochi più recenti di Bethesda.

Insomma, siamo solo all'inizio di quella si appresta a essere un'altra grande avventura. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield è giocabile su PC e Xbox Series X/S, anche tramite Xbox Game Pass.