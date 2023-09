Starfield: le navi spaziali più famose ricreate con l'editor del gioco

Eravamo sicuri sarebbe successo, ma non pensavamo sarebbe successo così in fretta. Con Starfield disponibile solo da una manciata di giorni, i giocatori hanno già ricreato alcune delle navi spaziali più famose della fantascienza mondiale.

Star Wars è ovviamente uno degli universi più citati. Abbiamo l'Ala X, o X-Wing, il caccia utilizzato principalmente come intercettore e per il combattimento aereo dall'Alleanza Ribelle e dalla Nuova Repubblica. Ma non manca nemmeno l'Ala Y. Ci sono poi un mini Star Destroyer dell'Impero e l'iconico Millenium Falcon, la nave di Han Solo e Chewbecca.

Da Star Trek abbiamo anche l'Enterprise, ma l'autore di tutte queste opere, ovvero SpectreXGaming, ha provveduto anche a realizzare la Milano dei Guardiani della Galassia della Marvel e la Bebop di Cowboy Bebop, la Razercrest del Mandaloriano, la Serenity della serie TV Firefly e la Daedalus, la prima nave di classe 304 prodotta dal governo in Stargate.

Il cinema non è l'unico protagonista di questi lavori impressionanti. SpectreXGaming ha realizzato anche un'ottima replica della nave Normandy di Mass Effect e la nave Pelican di Halo, il mezzo della UNSC per il trasporto e lo sbarco delle truppe, nonché per velivoli e per il trasporto di mezzi terrestri.

Ma non è tutto perché un altro giocatore, ovvero VantaGenesis, ha ricreato la fregata leggera Aurora Nascente di Halo 3. Infine, l'utente reddit Fishbait37 ha realizzato una copia dello space shuttle Challenger della NASA. Se siete curiosi di vederle nel dettaglio le trovate nel video poco sopra.

Voi avete già provato a realizzare la nave dei vostri sogni? Diteci la vostra nei commenti.