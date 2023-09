Atari 2600+: prenotazione Amazon disponibile con 10 giochi già inclusi, ecco prezzo e data

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione dell'Atari 2600+, la cui data di uscita è fissata per il 17 novembre 2023. Il prezzo è 120.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. In caso di uno sconto, non dovrete rifare l'ordine ma il prezzo più basso sarà applicato in automatico al vostro ordine. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in ogni momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Atari 2600+ è una retro-console compatibile con i giochi Atari 2600 e Atari 7800 su cartuccia. Nella confezione è incluso un CX40+ Joystick, identico all'originale, e una cartuccia da 10 giochi, scelti tra i più famosi di Atari: Adventure, Combat, Dodge 'Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars' Revenge. Non mancano poi un cavo HDMI e un cavo USB-C per la ricarica.