PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 di settembre 2023 è in arrivo

PS Plus non si trova nel suo momento migliore a causa delle molte critiche ricevute dopo l'aumento di prezzo, ma Sony ha spazio per migliorare la propria posizione questa settimana. PlayStation annuncerà infatti i nuovi giochi che saranno disponibili tramite PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, per il mese di settembre 2023 su PS4 e PS5.

Precisamente, la data prevista per l'annuncio è mercoledì 13 settembre 2023. Alle ore 17:30 (fuso orario italiano) dovrebbe arrivare l'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium, sempre ammesso che Sony non decida di cambiare improvvisamente i propri piani.

Di norma, poi, i giochi PS4 e PS5 di PS Plus Extra e Premium vengono resi disponibili il martedì successivo, ovvero in questo caso il 19 settembre 2023. Ricordiamo inoltre che i giochi PS Plus Essential sono già disponibili.