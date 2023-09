State of Play, PlayStation Germania suggerisce la possibilità di novità in arrivo questa settimana

PlayStation Germania ha pubblicato due post su X che hanno fatto partire subito le speculazioni sulla possibilità dell'arrivo di uno State of Play questa settimana, forse dedicato ai titoli di terze parti in arrivo su PS5 nei prossimi mesi.

I post

Stellar Blade è un'esclusiva PS5

Il primo post riguarda Final Fantasy VII Rebirth, che come saprete sarà un'esclusiva temporale di PS5. Il testo di accompagnamento a un breve video teaser è decisamente sibillino: "Abbiamo saputo che questo è il momento giusto per aggiungere Final Fantasy VII Rebirth alla vostro lista dei desideri.👀👉"

Segue un post dai toni simili per Stellar Blade, altra esclusiva PS5: "Stellar Blade sarà un'esclusiva PS5. Aggiungete il gioco alla vostra lista dei desideri. 👉"

Il fatto che PlayStation Germania abbia invitato ad aggiungere i due giochi alla lista dei desideri quasi in contemporanea, ha fatto supporre a molti che ci sia qualcosa in arrivo, anche in virtù di una voce di corridoio riportata dall'insider Shinobi602 che vuole un evento di Sony in arrivo questa settimana.

Naturalmente è giusto specificare che si tratta di notizie non confermate, basate su speculazioni. Nel caso arrivi davvero un nuovo State of Play, sarà sicuramente Sony a comunicarlo in via ufficiale.